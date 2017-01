Spotify objavio popis najpopularnijih pjesama za vježbanje u teretani

Popularni glazbeni streaming servis Spotify objavio je popis najpopularnijih pjesama za vježbanje u teretanama…

Popis je nastao analizom glazbenih playlista Spotifyjevih korisnika koje u sebi nose ključnu riječ “workout”.

Popisom dominiraju pop uspješnice bez velikih iznenađenja…

Najpopularniji izvođači



Drake

Eminem

Kanye West

Rihanna

Calvin Harris

The Weeknd

The Chainsmokers

Beyoncé

Sia

David Guetta

Najpopularnije pjesme

Eminem – “‘Till I Collapse”

Kanye West – “POWER”

Drake – “Jumpman”

The Chainsmokers – “Closer”

Calvin Harris – “This is What You Came For”

Rihanna – “Work”

Sia – “Cheap Thrills”

The Weeknd – “Starboy”

Beyoncé – “7/11”

David Guetta – “Hey Mama”